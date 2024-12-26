Зеленский решил уволить посла Украины в Германии Макеева, ему уже нашли замену

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.

Издание также ссылается на немецкую газету Bild, которая тоже писала о грядущем увольнении Макеева со ссылкой на собственные источники. По данным издания, замена Макеева является частью регулярной ротации многочисленных украинских дипломатов во всем мире. Ожидается, что новым послом Украины в Германии станет Евгений Корнийчук, который сейчас возглавляет украинское дипломатическое представительство в Израиле.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время планирует назначить около тридцати послов в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Америки и других регионов. Сообщается, что Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем страны в ООН.

