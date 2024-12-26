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10:09, 26 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский решил уволить посла Украины в Германии

Зеленский решил уволить посла Украины в Германии Макеева, ему уже нашли замену
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Макеев

Алексей Макеев. Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.

Издание также ссылается на немецкую газету Bild, которая тоже писала о грядущем увольнении Макеева со ссылкой на собственные источники. По данным издания, замена Макеева является частью регулярной ротации многочисленных украинских дипломатов во всем мире. Ожидается, что новым послом Украины в Германии станет Евгений Корнийчук, который сейчас возглавляет украинское дипломатическое представительство в Израиле.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время планирует назначить около тридцати послов в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Америки и других регионов. Сообщается, что Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем страны в ООН.

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