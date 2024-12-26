Женщине с удаленной из-за рака маткой подсказали способ снова начать сексуальную жизнь

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия — Стоядинович) дала совет женщине с удаленной из-за рака маткой. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, около восьми лет назад она перенесла полную гистерэктомию — удаление матки с шейкой и яичниками из-за опухолей, самая большая из которых была размером с 20-недельный плод. Оргазма после этой операции она не испытывала и даже не пробовала испытать, потому что боится снова начать сексуальную жизнь. «Раньше у меня были великолепные множественные оргазмы, как правило, со сквиртом. По мере того как я взрослела, они становились более интенсивными и их было легче достичь», — призналась автор письма, добавив, что сейчас у нее нет партнера, но она боится даже мастурбировать.

В ответ Стоя отметила, что оргазмы после операции, вероятно, действительно будут отличаться от прежних. «Точно так же ваши оргазмы несколько лет назад, скорее всего, отличались от тех, которые вы испытывали, когда впервые начали изучать сексуальность. Сама операция и различия в вашей анатомии будут играть свою роль. Но железы, от которых зависит сквирт, и удаленные вами репродуктивные органы находятся довольно далеко друг от друга, так что это все еще возможно», — объяснила эксперт.

Стоя также напомнила, что кроме шейки матки есть множество других эрогенных зон, но допустила, что женщина уже осведомлена о них. Чтобы пережить изменения в теле, эксперт порекомендовала обратиться в тематическую группу поддержки или к терапевту.

Когда вы будете готовы, начните с простого изучения себя. Прошли годы, ваши реакции почти наверняка изменились. Прикасайтесь к разным частям тела разными способами и запоминайте, что вам приятно. Начните изучать то, что вам нравится, прямо сейчас. Остановитесь, как только почувствуете дискомфорт или растерянность — вы всегда сможете вернуться к этому позже. Не торопитесь и сосредоточьтесь на том, что работает для вас сейчас Джессика Стоя секс-колумнистка

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