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11:59, 26 декабря 2024Мир

Журналисты не обнаружили денег на помощь Украине в оборонном бюджете США

РИА Новости: в новом оборонном бюджете США не упоминается помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: K I Photography / Shutterstock / Fotodom

Президент США Джо Байден не упомянул помощь Украине в «Законе об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год». Об этом говорится в материале РИА Новости, вышедшем под названием «Байден не включил помощь Киеву в новый оборонный бюджет США».

«Президент и конгрессмены неделями спорили о том, какую поддержку оказывать союзникам — привычным (Израиль, Тайвань) и недавно обретенным (Украина). По итогу ставка была сделана на внутренние проблемы: льготы военнослужащим и другие социальные выплаты», — говорится в статье.

Другие подробности о ситуации с помощью Киеву в материале не приводятся, однако агентство упоминает, что Байден ударил по Китаю, запретив в американских магазинах продажу чеснока, поставленного из КНР.

Ранее стало известно, что администрация Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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