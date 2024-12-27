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08:00, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Американец элегантно отомстил семье за вмешательство в его личную жизнь

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nuttapong punna / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Thejacka_ столкнулся с вмешательством в свою жизнь со стороны членов его семьи. В ответ на это он отключил родственников от подписки Amazon Prime.

«На прошлой неделе, когда я заказал презервативы и противозачаточные таблетки, один из родственников сделал мне замечание, когда я зашел в комнату: "О, так когда же ты собирался рассказать нам, что твоя девушка забеременела?" Чувство стыда и смущения достигло максимума буквально за секунду, а кровь вскипела. Как можно говорить такое в лицо и полагать, что это совершенно нормально?» — задался вопросом автор поста.

Тогда он решил отомстить родственникам, сменив свой пароль от подписки Amazon Prime, открывающей доступ к музыке, видео и играм, а также экспресс-доставке посылок за 1-2 дня. Пользователь отметил, что вот уже больше десяти лет его семья пользовалась этой подпиской, хотя платил за нее всегда только он.

Пользователи в комментариях назвали выбранный способ мести элегантным и расчетливым. Многие отметили, что автор поста достаточно щедр, раз изначально позволил своей семье пользоваться его аккаунтом в Amazon.

Другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже. В результате женщина подала на развод.

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