Американец элегантно отомстил семье за вмешательство в его личную жизнь

Пользователь Reddit с ником Thejacka_ столкнулся с вмешательством в свою жизнь со стороны членов его семьи. В ответ на это он отключил родственников от подписки Amazon Prime.

«На прошлой неделе, когда я заказал презервативы и противозачаточные таблетки, один из родственников сделал мне замечание, когда я зашел в комнату: "О, так когда же ты собирался рассказать нам, что твоя девушка забеременела?" Чувство стыда и смущения достигло максимума буквально за секунду, а кровь вскипела. Как можно говорить такое в лицо и полагать, что это совершенно нормально?» — задался вопросом автор поста.

Тогда он решил отомстить родственникам, сменив свой пароль от подписки Amazon Prime, открывающей доступ к музыке, видео и играм, а также экспресс-доставке посылок за 1-2 дня. Пользователь отметил, что вот уже больше десяти лет его семья пользовалась этой подпиской, хотя платил за нее всегда только он.

Пользователи в комментариях назвали выбранный способ мести элегантным и расчетливым. Многие отметили, что автор поста достаточно щедр, раз изначально позволил своей семье пользоваться его аккаунтом в Amazon.

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