Бузова прокомментировала слухи о романе с Майами

Ольга Бузова опровергла романтические отношения с Олегом Майами

Исполнительница Ольга Бузова ответила на слухи о романе с российским блогером и певцом Олегом Майами. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Любовь друг к другу, как к творческим личностям. Мы давно с ним знакомы, я его очень хорошо знаю, очень горжусь», — сказала артистка в ходе программы «Утро ТНТ». Певица отметила, что и она, и певец «много раз обжигались».

Бузова подчеркнула, что входит в новый год свободной девушкой. «Нет того человека, с которым я могла бы разделить то самое мгновение, когда часы 12 бьют», — добавила она.

Ранее Олег Майами прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.