Бывший премьер Великобритании снялся в украинской комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках украинского комедийного фильма. Об этом сообщил исполнитель одной из главных ролей Юрий Горбунов на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Проект получил название «Поезд в 31 декабря», это комедия. Какую именно роль исполнил в картине Джонсон, не сообщается.

«Мы все благодарим Бориса Джонсона за то, что согласился сняться в нашем фильме. Мы по-доброму называем его Джонсонюк», — написал Горбунов в своей публикации.

Также артист опубликовал на своей странице видео, на которых Борис говорит на украинском языке.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли уступит России победу на Украине.