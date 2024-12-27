Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:51, 27 декабря 2024Культура

Бывший премьер Великобритании снялся в украинской комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской комедии
Андрей Шеньшаков

Фото: Frank Augstein / Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках украинского комедийного фильма. Об этом сообщил исполнитель одной из главных ролей Юрий Горбунов на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Проект получил название «Поезд в 31 декабря», это комедия. Какую именно роль исполнил в картине Джонсон, не сообщается.

«Мы все благодарим Бориса Джонсона за то, что согласился сняться в нашем фильме. Мы по-доброму называем его Джонсонюк», — написал Горбунов в своей публикации.

Также артист опубликовал на своей странице видео, на которых Борис говорит на украинском языке.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли уступит России победу на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

      В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды многоженства в рекламе

      Бывший премьер Великобритании снялся в украинской комедии

      ВСУ ударили по российскому региону с помощью ракет

      Семейная ипотека в России стала доступнее

      Россиянам с маленькими гостиными дали совет

      Стилистка назвала россиянкам устаревшие к 2025 году платья

      Россиянин надругался над школьницей в купе поезда

      Экономию на командировках депутатов Госдумы оценили

      Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше