Человеческую ногу нашли на пляже возле роскошных вилл

В США мужчина нашел человеческую ногу во время утренней пробежки

В США жители округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, обнаружили человеческую ногу. Об этом пишет Daily Mail.

Конечность, лежащую на камнях, заметил мужчина, совершавший утреннюю пробежку 25 декабря по пляжу в городе Палос-Вердес. Нога оказалась на берегу в районе, где расположены роскошные виллы состоятельных горожан. На место прибыли сотрудники полиции. Они утверждают, что пока никаких признаков насильственного преступления не обнаружено. Кроме того, специально обученные полицейские собаки не нашли других останков в районе.

При этом 24 декабря у берега Палос-Вердеса была найдена разбившаяся рыбацкая лодка. Двоих рыбаков, которые ранее вышли на ней в море, найти не удалось. Полиция пока не нашла доказательств того, что оторванная конечность могла принадлежать одному из пропавших.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Северная Каролина дважды за месяц нашла человеческие останки рядом со своим домом. Первую жуткую находку она сделала 20 ноября.

