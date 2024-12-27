Ведущий «Дома-2» рассказал о вызывавших у него отвращение участницах проекта

Ведущий «Дома-2» Черкасов заявил, что жаловался начальству на некоторых участниц

Ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов заявил, что некоторые участницы проекта вызывали у него неприятные чувства. В интервью телеведущей Яне Чуриковой, запись которого доступна на YouTubе, он признался, что жаловался начальству на них.

«К нам [на "Дом-2"] приходили девушки, мягко говоря, легкого поведения. Я даже открою [тайну]. Я однажды пришел к начальству и говорю: "Скажите, пожалуйста, я не совсем понимаю, с ними же строить отношения невозможно, с этими девушками". На что мне говорят: "Ты ничего не понимаешь, они дают нам рейтинг"», — рассказал Черкасов.

Он добавил, что подобные участницы вызывали у него отвращение.

В августе стало известно, что Андрей Черкасов и его жена Кристина Черкасова, с которой он познакомился на съемках «Дома-2», во второй раз станут родителями. У супругов также есть сын Святослав.