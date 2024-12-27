Доставщица пиццы напала с ножом на беременную клиентку из-за размера чаевых

В США доставщица пиццы ударила клиентку ножом из мести за маленькие чаевые

Доставщица пиццы из США решила отомстить беременной клиентке из-за размера чаевых и напала на нее с ножом. Об этом сообщает CBS News.

22-летняя Брианна Альвело из Орландо, штат Флорида, в среду, 22 декабря, доставила заказ в мотель Riviera в городке Киссимми. Когда она отдала клиентке пиццу, та заплатила 33 доллара за заказ и добавила два доллара сверху в качестве чаевых. По словам пострадавшей, Альвело ничего не сказала о маленьких чаевых, просто «закатила глаза и ушла».

Однако позднее в тот же день Альвело вернулась к мотелю с неизвестным мужчиной, вооруженным пистолетом. Пара ворвалась в комнату, где заказавшая пиццу женщина остановилась с партнером и пятилетней дочкой. Спутник Альвело выхватил пистолет и увел мужчину в ванную, где держал на прицеле. В это время Альвело на глазах у ребенка стала наносить женщине удары ножом по всему телу. После этого преступники ушли.

Пострадавшую госпитализировали, на ее теле врачи обнаружили 14 колотых ран — на груди, животе, руках и ноге. Один из ударов проколол легкое. Уже в больнице выяснилось, что женщина была беременна. Ее прооперировали, сейчас ее состояние стабильно. Неизвестно, удалось ли ей сохранить беременность.

Альвело задержали, ее спутника в настоящий момент разыскивает полиция.

Ранее в Великобритании студента обвинили в немотивированной расправе над женщиной-тренером и нападении на другую женщину с ножом. Он решился на преступление, потому что хотел попасть в криминальные новости.