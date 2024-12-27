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16:08, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Дудя оштрафовали в России

Суд оштрафовал журналиста Дудя за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Дудя признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Журналист не сопровождал свои материалы маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Дудю назначили штраф в 45 тысяч рублей.

В августе блогера также оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Его обвинили в нарушении той же статьи КоАП.

В апреле стало известно, что Дудю может грозить уголовное преследование за регулярное нарушение закона об иноагентах. С середины марта журналист не помечает специальной маркировки свои посты в Telegram.

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