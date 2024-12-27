Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — подчеркнул он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Накануне утром система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом в соцсетях проинформировал глава региона Александр Гусев.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник, 23 декабря, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область. Уточнялось, что противник выпустил по приграничному региону беспилотник, его сбили средства противовоздушной обороны