Экономист объяснил новый способ Центробанка определять курс валют

Центральный банк России изменил способ определять курс валют, чтобы более объективно считывать картину на рынке, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил новый подход регулятора к формированию курса.
«Причина, видимо, кроется в том, что биржевой и внебиржевой курсы стали расходиться достаточно заметно. Для формирования объективного рыночного курса рубля необходимо расширять включение, в том числе фактических сделок, на внебиржевом рынке. Но внебиржевой рынок имеет кулуарный характер, достаточно закрыт, не всегда прозрачен по условиям. Опять же мы понимаем, что и от объема сделки курс может зависеть. В этом отношении может несколько пострадать прозрачность. Но, с другой стороны, когда внебиржевой курс на несколько рублей может быть выше официально объявленного курса, это мешает проведению международных транзакций по покупке валют, даже адекватному учету, де-факто бухгалтерской отчетности, курсовых разниц», — объяснил экономист.
Центральный банк, понимая, что ограничения на валютной бирже сохранятся в ближайшее время, но для того, чтобы учитывать фактически сложившийся курс с точки зрения предложения валюты, то здесь расширение на внебиржевой рынок, наверное, является безальтернативным
27 декабря Банк России сообщил, что изменил подход к установлению официальных курсов иностранных валют. Теперь регулятор будет включать в расчеты данные внебиржевых сегментов рынка для всех валютных пар.