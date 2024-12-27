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18:04, 27 декабря 2024Экономика

Экономист объяснил новый способ Центробанка определять курс валют

Экономист Ордов: ЦБ изменил подход к курсу валют для более объективной картины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк России изменил способ определять курс валют, чтобы более объективно считывать картину на рынке, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил новый подход регулятора к формированию курса.

«Причина, видимо, кроется в том, что биржевой и внебиржевой курсы стали расходиться достаточно заметно. Для формирования объективного рыночного курса рубля необходимо расширять включение, в том числе фактических сделок, на внебиржевом рынке. Но внебиржевой рынок имеет кулуарный характер, достаточно закрыт, не всегда прозрачен по условиям. Опять же мы понимаем, что и от объема сделки курс может зависеть. В этом отношении может несколько пострадать прозрачность. Но, с другой стороны, когда внебиржевой курс на несколько рублей может быть выше официально объявленного курса, это мешает проведению международных транзакций по покупке валют, даже адекватному учету, де-факто бухгалтерской отчетности, курсовых разниц», — объяснил экономист.

Центральный банк, понимая, что ограничения на валютной бирже сохранятся в ближайшее время, но для того, чтобы учитывать фактически сложившийся курс с точки зрения предложения валюты, то здесь расширение на внебиржевой рынок, наверное, является безальтернативным

Константин Ордовэкономист

27 декабря Банк России сообщил, что изменил подход к установлению официальных курсов иностранных валют. Теперь регулятор будет включать в расчеты данные внебиржевых сегментов рынка для всех валютных пар.

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