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08:15, 27 декабря 2024Экономика

Депутаты займутся законом о раздаче продуктов с истекающим сроком годности

Депутат Метелев анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о фудшеринге весной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Законопроект о фудшеринге предполагается внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию следующего года. Об этом рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

По его словам, сам документ уже готов, но по нему еще проводятся политические консультации и оцениваются возможные риски, продолжается работа с партнерами и регионами, чтобы учесть все тонкости.

Под фудшерингом подразумевают раздачу нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, но еще безопасных к употреблению. Законопроект, который анонсировал депутат, предполагает освобождение предпринимателей, участвующих в программе, от НДС, но воспользоваться предложением смогут только компании из специального реестра.

Метелев указал, что совместно с правительством уже проработана система безопасности и контроля. За нарушение требований к продуктам, переданным для фудшеринга, предусмотрены административные штрафы.

Важность принятия закона депутат объяснил необходимостью увеличить поставки гуманитарной помощи в «приграничные и исторические» регионы. По его мнению, в случае его принятия благотворительные организации смогли бы активнее работать в этом направлении.

Законопроект о фудшеринге готовится уже несколько лет. В феврале этого года Метелев отмечал, что разрешить могут передачу восьми категорий товаров — это свежая продукция (фрукты и овощи), мучные изделия, крупы, макароны, детское питание, готовые продукты, соки, воду, чай и кофе. Тогда он говорил, что каждый год в России образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов, а инициатива позволит накормить миллионы россиян.

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