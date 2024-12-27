Гинекологов привлекут к диагностике гриппа у россиян

Минздрав России обновил стандарт лечения гриппа у взрослых

Минздрав России разработал обновленный стандарт лечения гриппа у взрослых россиян. Об этом пишет «Парламентская газета», изучившая документ.

Согласно новым нормам, теперь пациенты с гриппом будут ежедневно наблюдаться у терапевта, а не инфекциониста, и посуточно — у анестезиолога-реаниматолога. Продолжительность лечения сокращена с 15 до 9 дней. Кроме того, диагностику заболевания смогут проводить гинекологи, пульмонологи и гематологи.

Как объяснила изданию зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, многие женщины затягивают с посещением гинеколога, поэтому появление такого специалиста в списке не будет лишним. Она также подчеркнула, что вирусные заболевания меняют формулу крови, вызывая риск патологий и онкологических заболеваний, что поможет выявить на ранней стадии гематолог. «Вспомните ситуацию с COVID. Малые сосуды тромбируются, идет нарушение кровоснабжения всех органов и тканей. Поэтому смотреть свертывающую систему, лейкоциты, формулу крови обязательно», — считает парламентарий.

В новом стандарте также почти вдвое сократили список используемых препаратов — с 53 наименований до 28. Из перечня полностью убрали антибиотики и диуретики.

Ранее Минздрав утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). В документе также расширили и перечень медицинских услуг, добавив возможность получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.