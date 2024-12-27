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14:20, 27 декабря 2024Россия

Глава Минпросвещения назвал процент патриотичных школьников в России

Министр просвещения Кравцов: более 90 процентов школьников настроены патриотично
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Более 90 процентов школьников в России настроены патриотично. Такое число назвал глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы видим позитивную динамику в изменении отношения школьников к стране. Сегодня более 90 процентов ребят патриотично настроены в хорошем смысле слова, любят свою страну, хотят здесь работать, видят возможности», — сказал он.

Ранее Кравцов высказался о возможном сокращении сроков обучения в школах. Во время выступления на марафоне «Знание. Первые» глава Минпросвещения заявил, что вопрос сокращения сроков школьного обучения в данный момент не рассматривается.

При этом Кравцов отметил, что в будущем могут быть разные варианты развития событий.

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