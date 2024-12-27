Гагин заявил, что иностранные военные обслуживают технику ВСУ в Курской области

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Курскую область наиболее подготовленные военные кадры. Кроме того, Киев использует на этой линии фронта достаточно большое число высокоточной военной техники, поставленной НАТО.

«Там [в Курской области] и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО», — отметил он.

Ранее Гагин заявил, что после окончания специальной военной операции Владимира Зеленского ожидает суд. «Участь Зеленского незавидна», — отметил он.