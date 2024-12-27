Кадыров объявил траур в Чечне в связи с крушением самолета в Актау

Кадыров объявил траур в Чечне в связи с катастрофой самолета в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в республике траур в связи с крушением самолета AZAL под Актау. Об этом со ссылкой на указ политика сообщает РИА Новости.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — говорится в тексте документа.

Азербайджанский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, упал под Актау 25 декабря. На борту было 67 человек, 38 из них не выжили.

Военные блогеры на кадрах с места катастрофы увидели на фюзеляже самолета признаки подрыва ракеты зенитного ракетного комплекса. Власти Казахстана пока не озвучивали причину случившегося.