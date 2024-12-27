Китаист объяснил проблему массовых убийств в стране

Китаист Кашин: массовые убийства в КНР обусловлены слаборазвитой психиатрией

В Китае довольно слабо развита система психиатрической и психологической помощи, и очень часто люди с отклонениями, которых в стране много, оказываются предоставлены сами себе без какого-либо наблюдения или помощи, рассказал китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Причину волны массовых убийств в КНР он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее агентство The Associated Press сообщило о том, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал местным органам власти пресекать будущие «экстремальные случаи» такого рода. Речь шла о череде массовых убийств, известных как «месть за преступления против общества». Только в ноябре в стране произошло три таких случая, например, мужчина напал на людей в начальной школе в провинции Хунань, ранив 30 человек, после того как понес убытки из-за инвестиций.

«Такой системы централизованного учета психически больных и их постановки на карандаш, как в России, там нету. Поэтому как явление такие массовые убийства, которые не несут никакого политического подтекста, встречаются очень часто. При этом они могут быть направлены на всякие детские дошкольные учреждения и школы. Они наблюдаются на протяжении многих лет, предпринимаются специальные меры для их предупреждения, но это случается», — поделился китаист.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что для страны это комплексная проблема и она усугубляется за счет урбанизации общества, из-за которой быстро меняется образ жизни и ужесточается конкуренция.

«Обычно это какой-то человек, который оказался на обочине жизни, имеющий проблемы с психикой. Он решает таким образом отомстить обществу. Обычно человек, который совершает это, относится к бедным слоям общества, он потерял связи с родственниками и, вообще, до него может никому не быть дела, и он может что-то сотворить. Кто-то может, конечно, просто это делать по причине краха каких-то жизненных планов и желания отомстить, но в моем понимании огромная часть — это просто какие-то такие истории. Они бывают довольно чудовищные в китайской практике», — заключил Кашин.

Ранее китайца приговорили к тюремному сроку за убийство дочери. Мужчина выпил и в пылу ссоры с женой выбросил шестимесячного ребенка из окна.