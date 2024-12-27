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17:37, 27 декабря 2024Мир

МИД России подвел итоги работы в 2024 году

МИД: Россия показала безальтернативный путь урегулирования конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россия показала и смогла доказать большинству стран мира безальтернативность урегулирования конфликта на Украине, которое должно быть реализовано путем устранения его первопричин. Об этом говорится в заявлении по итогам работы российского внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на официальном сайте МИД.

«Российские дипломаты смогли обеспечить большинству стран мира безальтернативность урегулирования конфликта на Украине, кроме как путем устранения его первопричин — угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения Североатлантического альянса, а также нарушения прав русских и русскоговорящих граждан», — отметили в министерстве.

Также в заявлении ведомства указали на то, что российская дипломатия «нейтрализовала любые попытки выдвижения ультиматумов» по урегулированию украинского кризиса, несмотря на «эскалацию силовой, экономической, информационной и идеологической агрессии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа Киту Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.

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