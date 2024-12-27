На Украине назвали объем выделенных на строительство укреплений в Запорожье средств

Шмыгаль: на Украине выделили на укрепления в Запорожье 45 миллионов долларов

Власти Украины выделили на строительство укреплений в подконтрольном Киеву Запорожье 1,9 миллиарда гривен (45 миллионов долларов). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В этом году Правительство выделило Запорожью 1,9 миллиарда гривен на эти цели. Состояние выполнения работ составляет 100 процентов», — написал он.

По словам политика, всего в городе было подготовлено 358 военных опорных пунктов. Кроме того, он заявил, что в городе возвели сотни километров оборонительных линий.

В ноябре бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на низкое качество укреплений на новых позициях. Сообщалось, что проблемы с фортификацией связаны с исчезновением выделенных правительством денег на возведение укреплений.