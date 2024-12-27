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14:58, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

Депутат Рады Дубинский: Трамп не лоялен к Зеленскому
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не лоялен к Владимиру Зеленскому. Об отношении американского политика к украинскому президенту рассказал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Трамп не лоялен к [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали», — сказано в публикации.

Кроме того, он напомнил, что Трамп пообещал американскому народу завершить конфликт. Дубинский убежден, что в США президенты просто так не дают обещания своим гражданам. Помимо этого, по его словам, окончание конфликта и смена украинской администрации открывает возможность для аудита действий Демократической партии США.

Ранее Трамп признал, что неоднократно обещал остановить украинский конфликт «в течение 24 часов», но это оказалось сложнее, чем он думал. Политик дал обещание не сдаваться, чтобы прийти к мирному договору по кризису на Украине.

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