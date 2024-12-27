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17:41, 27 декабря 2024Мир

На Западе назвали Курскую область кладбищем лучших бойцов ВСУ

Британский аналитик Меркурис: операция ВСУ в Курской области стала катастрофой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похоронила лучших украинских бойцов и истощила технические ресурсы украинцев без видимого результата. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Duran выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники», — сказал эксперт, подчеркнув, что действия ВСУ под Курском «ослабляют Украину и помогают русским быстрее продвигаться на всех других участках».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не способны долго удерживать позиции в Курской области с текущими потерями.

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