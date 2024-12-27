Британский аналитик Меркурис: операция ВСУ в Курской области стала катастрофой

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похоронила лучших украинских бойцов и истощила технические ресурсы украинцев без видимого результата. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Duran выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники», — сказал эксперт, подчеркнув, что действия ВСУ под Курском «ослабляют Украину и помогают русским быстрее продвигаться на всех других участках».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не способны долго удерживать позиции в Курской области с текущими потерями.