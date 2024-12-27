Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 27 декабря 2024Силовые структуры

Начиненные взрывчаткой дроны ликвидировали в небе над Запорожской областью

В Запорожской области росгвардейцы уничтожили два украинских беспилотника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии уничтожили два украинских беспилотника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны обнаружили в небе над районами расположения важных стратегических объектов и строений гражданской инфраструктуры. С помощью стрелкового оружия и средств электронного подавления бойцы мобильных огневых групп Росгвардии нейтрализовали беспилотные летательные аппараты. Позже выяснилось, что дроны были начинены взрывчатыми веществами с поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила внедорожник Вооруженных сил Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

      В США признали неспособность помочь Украине

      Украинских военных обязали владеть английским языком

      В Киеве уволили профессора после слов о «голодных украинках»

      Премьер Словакии пригрозил Украине из-за остановки транзита российского газа

      В Узбекистане объявили в розыск двух россиян по делу о покушении на убийство чиновника

      Россиянам назвали самый безопасный алкогольный напиток

      В российском регионе заброшенная квартира поставила под угрозу жизни многодетных семей

      Названы задачи российских «Ясеней»

      Появилось видео с похорон бывшего мужа Седоковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше