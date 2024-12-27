Начиненные взрывчаткой дроны ликвидировали в небе над Запорожской областью

В Запорожской области росгвардейцы уничтожили два украинских беспилотника

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии уничтожили два украинских беспилотника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны обнаружили в небе над районами расположения важных стратегических объектов и строений гражданской инфраструктуры. С помощью стрелкового оружия и средств электронного подавления бойцы мобильных огневых групп Росгвардии нейтрализовали беспилотные летательные аппараты. Позже выяснилось, что дроны были начинены взрывчатыми веществами с поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила внедорожник Вооруженных сил Украины в Курской области.

