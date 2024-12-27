Названы тренды российского рынка труда в 2025 году

UTEAM: главным трендом на рынке труда в России станет зарплатная гонка

Главными трендами на рынке труда в России станут дефицит кадров, зарплатная гонка и внедрение HR-автоматизации. Факторы, которые определят работу с персоналом в 2025 году, назвали аналитики кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2024 году обеспеченность предприятий работниками несколько раз обновила исторический минимум, отмечают в Банке России. По данным hh.ru, на одну вакансию в среднем приходилось 3,5 активных резюме.

«Ограниченные трудовые ресурсы — это новая реальность, в которой российскому бизнесу придется жить в 2025 году. Потребность компаний в персонале остается высокой, но людей не становится больше — им просто неоткуда взяться. Дефицит кадров оказал беспрецедентное влияние на HR-процессы — пожалуй, здесь побит рекорд как по скорости, так и по глубине трансформаций», — пояснила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

Вместе с тем нехватка рабочих рук открывает новые перспективы для соискателей: дефицит кадров позволяет людям делать более осознанный выбор при поиске работы, с учетом индивидуальных требований и интересов.

Сохранится в России и гонка зарплат. Как показал опрос Talantix, большинство компаний (65 процентов) переманивают к себе чужих сотрудников, предлагая им более высокий уровень дохода.

«Наша практика показывает, что в 90 процентов случаев кандидаты делают выбор в пользу более высокой заработной платы. Чтобы оставаться конкурентоспособными при поиске персонала, в 2025 году работодателям необходимо поддерживать свое предложение на рыночном уровне» Ирина Антоненко руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM

Наконец, в 2025 году компаниям придется задуматься о внедрении новых цифровых инструментов для рекрутинга. Уже в текущем году для трети вакансий в сфере управления персоналом требовался навык работы с автоматизированными HR-системами, и тенденция будет усиливаться, пока рынок труда будет оставаться сложным, а сроки найма продолжат расти. Без технологичных решений существенная часть рабочего времени рекрутеров уходит на неэффективные задачи, снижается скорость работы с резюме, из-за чего можно потерять ценного кандидата.

«На дефицитном рынке труда эффективно нанимают те, кто быстрее — и в 2025 году мы, вероятно, увидим большой разрыв между теми компаниями, которые уже внедрили HR-автоматизацию, и теми, кто еще думает. Ведь технологии как минимум на треть повышают производительность работы с персоналом, особенно в области поиска и отбора сотрудников. Также CRM-системы для подбора позволяют автоматизировать сбор, расчеты и визуализацию HR-аналитики — что прямо влияет на возможность выстроить эффективную стратегию найма», — пояснила Хадина.

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что в России не хватает порядка 1,5 миллиона рабочих рук. По данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.