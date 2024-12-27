В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

В китайской Li Auto назвали недостатком электрокаров Tesla отсутствие лидара

Руководитель китайского автопроизводителя Li Auto Ли Сян объяснил, почему автопилот электрокаров Tesla будет неполноценен в Китае. Об этом сообщает издание CnEVPost со ссылкой на соцсети топ-менеджера.

Ли Сян рассуждал на тему возможного разрешения компании Илона Маска запустить в Китае функцию автопилота (Full Self-Driving, FSD). Глава Li Auto назвал фатальным недостатком американских электрокаров отсутствие лазерных дальномеров или лидаров, из-за чего те плохо ориентируются на дороге в темное время суток. По мнению Маска, обычные камеры лучше подходят для передвижения электромобиля в автономном режиме, чем лидары.

По словам Ли Сяна, на китайских дорогах иногда может отсутствовать освещение, а также встречаются машины с неработающими фарами и фонарями. Если электрокар Tesla не заметит встречные автомобили, то может случиться ДТП. «Я считаю, что если Маск когда-нибудь прокатится по Китаю глубокой ночью, он решит оснастить свои машины лидаром», — заметил тпо-менеджер, подчеркнув, что все автомобили Li Auto комплектуются лазерным дальномером.

«Китай отличается от США. Если вы регулярно передвигаетесь ночью по Китаю, вы замечаете грузовики с разбитыми фарами. Они могут быть даже припаркованы прямо на главной дороге», — заявил Ли Сян.

В июне представители китайского автопроизводителя Xpeng назвали препятствие для работы автопилота Tesla в Китае. Они отметили, что в стране мало велодорожек, и водители электрических скутеров часто передвигаются по автомобильным дорогам, мешая другим автомобилям.