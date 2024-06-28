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00:10, 28 июня 2024Наука и техника

Названо препятствие для автопилота Tesla в Китае

CnEVPost: автопилоту Tesla в Китае будут мешать электросамокаты

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Представители китайского автопроизводителя Xpeng назвали препятствие для работы автопилота Tesla. Об этом сообщает издание CnEVPost.

По словам руководителя отдела автономного вождения компании Xpeng Ли Лиюня, система помощи водителю FSD (Full Self-Driving) от Tesla столкнется с проблемами, если появится в Китае. Специалист заявил, что в Китае мало велодорожек, и водителя электрических скутеров часто передвигаются по автомобильным дорогам.

«Это интересная тема, потому что дорожные условия в Китае намного сложнее, чем в США», — отметил Ли Лиюнь, комментируя слухи о запуске в стране автопилота Tesla. Представитель Xpeng напомнил, что в Китае наблюдается острая нехватка выделенных полос для самокатов и велосипедов, поэтому их владельцы выезжают на дороги общего пользования. Лиюнь полагает, что электроскутеры будут серьезно мешать автопилоту компании Илона Маска.

В корпорации также заметили, что их собственная система автоматического пилотирования адаптирована под сложные дорожные условия. Ее проверили в таких городах с большим количество двухколесного транспорта, как Наньнин, Гуанчжоу, Куньмин и Наньчан. Согласно актуальным данным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, в Китае насчитывается 350 миллионов электросамокатов.

В конце июня сотрудник корпорации Tesla показал видео, демонстрирующее работу роботизированного такси. Из ролика стало понятно, что в специальном приложении можно вызвать машину и настроить температуру в салоне.

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      Андрей Ставицкий
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