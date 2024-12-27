Организаторов подпольных казино в Москве задержали

В Москве силовики задержали 16 человек по делу о подпольных казино

В Москве силовики задержали 16 человек по делу о подпольных казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года фигуранты осуществляли незаконное проведение азартных игр на территории Москвы.

Во время обысков было найдено и изъято 250 миллионов рублей. С фигурантами проведены следственные действия, им избрали меру пресечения.

Как «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступная группа заработала более десяти миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Черкесске ФСБ задержала подпольных оружейников с автоматами и пистолетами.