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09:59, 27 декабря 2024Силовые структуры

Осужденный за шпионаж американец собирал данные россиян для генетического скрининга

ФСБ: осужденный американец собирал данные для генетического скрининга россиян
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Осужденный за шпионаж американец собирал данные россиян для генетического скрининга. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший глава компании «Медполимерпром» Джин (Евгений) Спектор также занимался сбором медицинских данных россиян для создания в США системы генетического скрининга.

«Медполимерпром» — крупный российский производитель изделий медицинского назначения и расходных материалов из пластика.

Ранее Московский городской суд приговорил Спектора к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж. По совокупности с предыдущим приговором окончательно наказание составило 15 лет колонии строгого режима. Суд также оставил в силе назначенный иностранцу ранее штраф в размере 14 миллионов рублей. В 2021 году суд приговорил Спектора к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.

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