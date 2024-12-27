Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

Проект Загитовой не получил многомиллионный грант по решению экспертов ПФКИ

В Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ) объяснили «Матч ТВ» отказ олимпийской чемпионке Алине Загитовой в многомиллионном гранте на новое ледовое шоу.

В ПФКИ рассказали, что проект оценивался тремя независимыми экспертами. «Общее количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения грантовой поддержки», — заявила в фонде.

Там также отметили, что заявка Загитовой набрала 68,67 балла. При этом минимальный проходной балл для таких запросов составляет 77.

ПФКИ отказался выдавать Загитовой сумму в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.