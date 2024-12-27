Отправленный в колонию Шарлот попросил прощения

Певец Эдуард Шарлот, которого отправили в колонию, попросил прощения у всех

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого отправили в колонию-поселение по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил у всех прощения. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист заявил, что осознал свою вину и раскаялся в том, что снимал оскорбительные ролики.

«Я приношу свои извинения всем за свои провокационные ролики, за то, что поджег паспорт, оскорбил патриарха Кирилла и других высокопоставленных граждан. За насмешливое и необдуманное отношение к теме специальной военной операции», — заявил он.

Ранее стало известно, что певца Шарлота приговорили к 5,5 года тюрьмы с отбыванием наказания в колонии-поселении.