Стало известно о новых проблемах с посевами в России

Гидрометцентр сообщил о проблеме с озимыми в России из-за дефицита осадков зимой

После сложностей с посевной кампанией озимых из-за засухи минувшей осенью в ряде регионов зимой аграрии столкнулись с новыми проблемами. Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, частично исправить сложившуюся ранее ситуацию могло бы большое количество снега, но пока его в наиболее пострадавших регионах немного. Речь идет о Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой и Воронежской областях. Также дефицит осадков сохраняется в Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе.

Вильфанд назвал прошедшую осень уникальной для России, потому что раньше таких продолжительных засух в это время года — с августа и по конец года — не наблюдалось. «Сев озимых был очень сложным. Поскольку нет осадков, то зерна ушли в землю и не прорастали. И они ушли в зиму не проросшими. И это очень важно», — указал он.

В начале декабря аналитический центр «ПроЗерно» со ссылкой на данные Гидрометцентра указал, что в 2025 году российские сельхозпроизводители могут столкнуться с рекордной за десятилетия потерей озимых. Дело в том, что доля плохих и не взошедших культур составила беспрецедентные 38 процентов, а доля посевов в хорошем состоянии составила 31 процент.

Оставшаяся часть может за зиму перейти в состояние хороших или плохих посевов, но текущие сложные погодные условия увеличивают вероятность того, что к весне они станут плохими.

Ранее Росстат сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в России предварительно снизился за год на 13 процентов, до 124,96 миллиона тонн, хотя осенью ожидались гораздо более высокие цифры. В прошлом году аграриям удалось собрать 144,96 миллиона тонн.