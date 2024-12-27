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09:01, 27 декабря 2024Наука и техника

Пользователи Windows остались без патчей безопасности

The Verge: пользователи Windows 11 не смогли установить патчи безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Surface / Unsplash

Некоторые пользователи Windows 11 не смогли установить обновления безопасности. Об этом сообщает издание The Verge.

Апдейты безопасности, которые корпорация Microsoft выпускает время от времени, нельзя распространить, если пользователи выбирают установку через физический носитель — USB или CD. Проблема касается патчей за октябрь или ноябрь.

В Microsoft признали ошибку, отреагировав на то, что некоторые пользователи остались без обновления. В компании заметили, что ошибка проявляется, только если попытаться установить ОС с патчами безопасности, вышедшими в период с 8 октября по 12 ноября 2024 года.

Специалисты фирмы посоветовали столкнувшимся с проблемой пользователям пересобрать образ Windows 11, добавив патчи безопасности за декабрь. Также проблема не проявляется, если потребители пытаются установить патчи через «Центр обновления Windows».

Журналисты медиа объяснили, что большая часть владельцев ПК с Windows 11 обновляет свои устройства по сети. Как правило, установкой через флеш-накопитель или диск пользуются специалисты или энтузиасты, собирающие свой компьютер самостоятельно.

Ранее авторы издания XDA объяснили, почему компьютерных вирусов для Windows больше, чем для других операционных систем (ОС). Это связали с высокой популярностью ОС от Microsoft и особенностями архитектуры.

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