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08:00, 27 декабря 2024Из жизни

Переспавшая с 300 мужчинами легенда порно раскритиковала молодых моделей OnlyFans

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bruce Cotler / Globe Photos / ZUMAPRESS.com / Legion-media

Легендарная порноактриса из США раскритиковала молодых моделей OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя Жасмин Сент-Клер прославилась в 1996 году, когда якобы переспала с 300 мужчинами за сутки во время съемок фильма. Комментируя секс-марафон 23-летней Лили Филлипс, которая занялась сексом с 101 мужчиной за сутки, Сен-Клер заявила, что та «не делает ничего нового». «Через 20 лет никто об этом не вспомнит, могу гарантировать», — сказала она.

Сент-Клер раскритиковала то, что Филлипс расплакалась, рассказывая о своем секс-марафоне в документальном фильме. Порнозвезда 1990-х заявила, что молодая модель «лила крокодиловы слезы». «А потом ты начинаешь плакать о своем психологическом здоровье и носиться с ним, как с каким-то орденом. Как мы знаем, люди используют психологическое здоровье и проблемы с ним как модный тренд», — сказала Сент-Клер. Она также поинтересовалась, зачем теперь Филлипс собирается переспать с тысячей мужчин за сутки, если сотня нанесла ей такую психологическую травму.

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Порноактриса посмеялась над вирусной популярностью австралийской модели Бонни Блю, которая путешествует по миру и занимается сексом на камеру с выпускниками школ и студентами. «Вирусная? Берегитесь вирусов, сдайте анализы. Через 10 лет о вас все равно никто не вспомнит. А если хотите, чтобы вас запомнили, найдите способ ребрендинга. И это не имеет ничего общего с поездками из страны в страну и занятием всякой фигней», — подытожила Сент-Клер.

Ранее 28-летняя порномодель Нова Джуэлс раскритиковала Филлипс за ее секс-марафон со 101 мужчиной. Она заявила, что подобные акции создают опасный прецедент в индустрии онлайн-порно, которая раньше была безопасной для моделей.

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