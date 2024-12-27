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11:53, 27 декабря 2024Россия

Подростков в российском регионе захотели учить сборке и управлению БПЛА

В Татарстане в 2025 году намерены открыть кружки по сборке и управлению БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Татарстане подростков захотели учить сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В 2025 году в российском регионе намерены открыть соответствующие кружки, передает ТАСС.

Как уточнил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, кружки появятся в детских лагерях, подростковых клубах и молодежных центрах республики.

«Навыки управления беспилотными летательными аппаратами могут пригодиться в разных отраслях экономики. Мы видим в этом большую перспективу», — пояснил чиновник.

Осенью 2024 года в России выпустили первое школьное пособие для изучения БПЛА. В программу изучения вошли, в частности, основы пилотирования.

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