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10:17, 27 декабря 2024Силовые структуры

Поджегшего трансформаторную подстанцию за 100 тысяч рублей россиянина осудили

Суд дал 15 лет ярославцу, устроившему диверсию по заданию СБУ за 100 тыс рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя Владимира Правдухина, который совершил несколько поджогов по заданию украинских спецслужб (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Вишняки в Ярославле для прекращения электроснабжения близлежащих домов и школы, а также тяговую железнодорожную подстанцию «Филино» для остановки движения и нанесения ущерба России. За это ему пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

Правдухина признали виновным в двух преступлениях по части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 — в колонии строгого режима.

Ранее суд заключил под стражу 35-летнего жителя Сахалинской области за сотрудничество с СБУ.

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