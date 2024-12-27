Поджегшего трансформаторную подстанцию за 100 тысяч рублей россиянина осудили

Суд дал 15 лет ярославцу, устроившему диверсию по заданию СБУ за 100 тыс рублей

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя Владимира Правдухина, который совершил несколько поджогов по заданию украинских спецслужб (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Вишняки в Ярославле для прекращения электроснабжения близлежащих домов и школы, а также тяговую железнодорожную подстанцию «Филино» для остановки движения и нанесения ущерба России. За это ему пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

Правдухина признали виновным в двух преступлениях по части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 — в колонии строгого режима.

Ранее суд заключил под стражу 35-летнего жителя Сахалинской области за сотрудничество с СБУ.