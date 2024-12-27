Россиянина заключили под стражу за сотрудничество с СБУ

Суд заключил под стражу жителя Сахалина за сотрудничество с СБУ

Суд заключил под стражу 35-летнего жителя Сахалинской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина через интернет установил контакт с представителем СБУ на конфиденциальной основе. По его заданию он выезжал в Белгородскую область, а также собирал стратегических сведения и фотоматериалы о Вооруженных силах России. Полученные данные злоумышленник передавал на Украину при помощи иностранных мессенджеров.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее Челябинский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, сотрудничавшего с СБУ на конфиденциальной основе и устроившего диверсию на территории региона.