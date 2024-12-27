Полковник Матвийчук назвал нерешаемой проблему личного состава ВСУ

Возможностей восполнить нехватку личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) без катастрофических последствий для демографической обстановки в стране практически не осталось, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал эту проблему нерешаемой.

«Главная проблема ВСУ сейчас — это дефицит людей. Люди разбегаются, не видя для себя возможности жить в этом государстве, по этой причине внебоевые потери страны огромны, — сказал полковник. — Боевые потери исчисляются миллионами. Нет пехоты, больше некого брать в армию».

По словам Матвийчука, ряды ВСУ вынужденно пополняют люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными физическими недугами. Встал также вопрос о привлечении бывших школьников.

«Но делать этого не хотят, потому что тут уже будет минусовая демография и уничтожение будущего страны. Так что решения у этой проблемы нет», — считает военный.

Он заключил, что ВСУ, вероятно, попытаются дойти до начала мирных переговоров с текущим составом.

Ранее украинский военный заявил об острой нехватке личного состава. Также некоторые военнослужащие сообщали, что должности в их подразделении, такие как водитель бронетранспортера, были доступны только одному человеку в батальоне, что усложняло транспортировку войск.