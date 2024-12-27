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12:19, 27 декабря 2024Силовые структуры

Признательные показания участника украинского нацбатальона «Правый сектор» попали на видео

В ЛНР участник нацбатальона «Правый сектор» дал признательные показания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Луганской народной республике (ЛНР) участник нацбатальона «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) дал признательные показания. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как задержанного ведут на допрос и перед кабинетом на него надевают наручники. После допроса следователем он на камеру рассказал, что добровольно вступил в «Правый сектор». Там он прошел обучение и получил специальность стрелка. Затем его направили в ЛНР, где он принимал участие в боях против российских войск.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 282.2 УК РФ («Участие в экстремистской организации»). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан участник украинского нацбатальона «Правый сектор».

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