Прогноз Вучича по скорому запуску «Северного потока» оценили

Аналитик Юшков усомнился в запуске «Северного потока» через год

Запуск газопровода «Северный поток» через год при переходе к американским инвесторам маловероятен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил соответствующий прогноз президента Сербии Александра Вучича.

«Я думаю, что прогноз этот вряд ли сбудется, он просто весьма эпатажный. Скорее всего, Вучич заявляет это не потому, что реально [будет] запущен "Северный поток" и кому-то будет принадлежать, а чтобы показать, что те убеждения европейцев, что они никогда не будут покупать газ в России по "Северному потоку" и все эти представления, что это дорога в один конец, что мы будем только разрывать наши отношения, это все неадекватно. [Он имеет в виду, что] как мы разорвали отношения, так вполне возможно хотя бы частично мы можем их восстановить», — считает аналитик.

Он, по сути, призывает не закрываться от любого будущего и быть готовым к тому, что можно будет торговать, это вовсе никакая не фантастика. Если сейчас это воспринимается как какой-то сложно реализуемый сценарий, то дальше он вполне может стать рабочим Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По мнению специалиста, с политической точки зрения сотрудничество России с американскими инвесторами по этому трубопроводу сложно представить.

«Но если мы говорим о его заявлениях в отношении "Северного потока", то именно в этой конфигурации могут быть проблемы, что якобы "Северный поток" продадут американскому инвестору, и после этого его можно будет запустить. Нет, я думаю, что "Газпром" не признает переход права собственности на данный газопровод. Если какой-то американец его купит в рамках банкротства компании-оператора, "Газпром" этого не признает, соответственно, не будет качать по нему. Как ты запустишь, если он начинается в России, и в России будут говорить, что ничего не знают по поводу перехода прав собственности? Либо будут качать и не платить, компании, которая считается компанией-оператором и зарегистрируют новую дочку. (...) Во-вторых, я сомневаюсь, что США снимут санкции с этого газопровода и всячески будут запугивать европейцев, чтобы те его не включали», — объяснил он.

Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что через год «Северный поток» будет запущен, а газ будет поступать из России в Европу.