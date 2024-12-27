Против пытавшегося поджечь банкомат российского студента возбудили дело

На Урале возбудили дело на студента медуниверситета за попытку поджечь банкомат

В отношении 19-летнего студента медицинского университета, который пытался поджечь банкомат в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Дело возбуждено по статьям 30 и 167 («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») УК РФ. Уточняется, что молодой человек стал жертвой мошенников.

Предварительно, все произошло в среду, 25 декабря. Студент, ставший жертвой мошенников, пришел в торговый центр на улице 8 Марта и попытался поджечь банкомат при помощи фейерверка. Последним он якобы должен был помочь изобличить преступников.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали 21-летнюю жительницу, запустившую фейерверк напротив банка в центре города.