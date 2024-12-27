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11:17, 27 декабря 2024Путешествия

Раскрыт размер компенсаций пассажирам разбившегося в Казахстане самолета

Компания AZAL выплатит пострадавшим при крушении в Актау более миллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Пассажиры разбившегося в Актау, Казахстан, самолета получат компенсации. Размер выплат раскрыла пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Так, пострадавшим при крушении выплатят по 20 тысяч манатов (1,2 миллиона рублей). Семьям всех людей, которые не выжили в катастрофе, положено по 40 тысяч манатов (более 2,3 миллиона).

«Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой», — сказано в публикации компании.

Самолет AZAL рухнул недалеко от казахстанского аэропорта 25 декабря, жертвами трагедии стали 38 человек. Официальная версия крушения пока неизвестна, однако Казахстан согласился допустить к расследованию правоохранителей из России и Азербайджана.

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