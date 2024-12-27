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12:25, 27 декабря 2024Культура

Разин пригрозил создателям «Слова пацана» огромными штрафами

Разин решил судиться с создателями «Слова пацана» из-за хитов «Ласкового мая»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за хитов группы. Об этом пишет MK.RU.

По данным источника, продюсер намерен привлечь к ответственности авторов проекта за использование таких песен, как «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». «Моя цель — признать договор незаконно заключенным, а после привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — заявил Разин.

Речь идет о Лицензионном договоре, который в 2023 году заключил Аркадий Кудряшов от имени вдовы Юрия Шатунова Светланы. Продюсер требует признать документ недействительным и называет себя «единственным оставшимся живым автором» песен «Ласкового мая».

Ранее Андрей Разин заявил, что возмущен ходом проигранного суда против Светланы Шатуновой.

21 ноября стало известно, что семья певца выиграла суд против продюсера. Решение суда оставило за вдовой исполнителя исключительные права на 23 композиции, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и другие культовые песни.

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