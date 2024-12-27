Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:29, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

Роскомнадзор: ресурсы с пропагандой отказа от деторождения будут блокироваться
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Роскомнадзор предложил блокировать любые ресурсы с пропагандой отказа от деторождения. Критерии для блокировки информации с призывом к чайлдфри опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту приказа ведомства, доступ будет ограничиваться к материалам, убеждающим в необходимости отказа от деторождения, оправдывающим такой отказ и представляющий чайлдфри как предпочтительный жизненный выбор, при этом информация о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе блокироваться не будет.

В пресс-службе регулятора отметили, что проект приказа ведомства предлагает внести изменения в критерии оценки материалов, касающихся отказа от деторождения. Отмечается, что пропаганда чайлдфри в сети запрещена, а в случае обнаружение подобных материалов, которые не будут удалены, доступ к страницам с этим контентом может быть ограничен.

Регулятор призвал владельцев интернет-платформ заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля материалов, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сменой пола и рекламы VPN-сервисов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      «Пари Нижний Новгород» сделал заявление на фоне отстранения игроков за договорные матчи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше