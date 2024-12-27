Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

Роскомнадзор: ресурсы с пропагандой отказа от деторождения будут блокироваться

Роскомнадзор предложил блокировать любые ресурсы с пропагандой отказа от деторождения. Критерии для блокировки информации с призывом к чайлдфри опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту приказа ведомства, доступ будет ограничиваться к материалам, убеждающим в необходимости отказа от деторождения, оправдывающим такой отказ и представляющий чайлдфри как предпочтительный жизненный выбор, при этом информация о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе блокироваться не будет.

В пресс-службе регулятора отметили, что проект приказа ведомства предлагает внести изменения в критерии оценки материалов, касающихся отказа от деторождения. Отмечается, что пропаганда чайлдфри в сети запрещена, а в случае обнаружение подобных материалов, которые не будут удалены, доступ к страницам с этим контентом может быть ограничен.

Регулятор призвал владельцев интернет-платформ заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля материалов, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сменой пола и рекламы VPN-сервисов.