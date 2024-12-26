Роскомнадзор опроверг сообщения о штрафах за использование VPN

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении штрафов за использование VPN-сервисов

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении штрафов для россиян, которые используют VPN-сервисы для обхода блокировок. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о том, что россиян могут начать штрафовать за использование VPN, если вступит в силу приказ, обязывающий операторов передавать ведомству данные о сетевых адресах. Как заверили в регуляторе, документ не вводит и не может вводить штрафы за применение средств для обхода блокировок.

«Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что введение штрафов за использование VPN в России не обсуждалось и не прорабатывалось. По его словам, на данный момент неясно, насколько необходима и реализуема эта мера.

Перед этим сообщалось, что некоторые IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN-сервисов после принятия нового приказа Роскомнадзора. Один из специалистов предположил, что система будет работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения. По его словам, уведомления о штрафах за применение средств для обхода блокировок могут приходить на «Госуслуги».