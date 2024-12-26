Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:16, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор опроверг сообщения о штрафах за использование VPN

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении штрафов за использование VPN-сервисов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Роскомнадзор опроверг сообщения о введении штрафов для россиян, которые используют VPN-сервисы для обхода блокировок. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о том, что россиян могут начать штрафовать за использование VPN, если вступит в силу приказ, обязывающий операторов передавать ведомству данные о сетевых адресах. Как заверили в регуляторе, документ не вводит и не может вводить штрафы за применение средств для обхода блокировок.

«Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что введение штрафов за использование VPN в России не обсуждалось и не прорабатывалось. По его словам, на данный момент неясно, насколько необходима и реализуема эта мера.

Перед этим сообщалось, что некоторые IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN-сервисов после принятия нового приказа Роскомнадзора. Один из специалистов предположил, что система будет работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения. По его словам, уведомления о штрафах за применение средств для обхода блокировок могут приходить на «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Умер парализованный с 2007 года актер

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше