«Роскосмос» рассказал о первом пуске «Ангары-А5М»

«Роскосмос»: первый пуск «Ангары-А5М» будет имитировать нештатную ситуацию

Первый испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» пройдет с имитацией нештатной ситуации. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что летные испытания первого опытного образца модернизированной «Ангары-А5М» на космодроме Восточный планируют провести совместно с испытательным запуском макета пилотируемого грузового корабля нового поколения.

«Программа испытательного пуска направлена на подтверждение спасения экипажа пилотируемого корабля при возникновении нештатных ситуаций с ракетой-носителем в зоне максимальных скоростных напоров», — рассказали в госкорпорации.

Также в «Роскосмосе» подчеркнули, что в Центре Хруничева активно идет производство новой ракеты. Сборочно-сварочный этап изготовления «Ангары-А5М» начнется в 2025 году.

В августе стало известно, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели РД-191М для ракеты «Ангара-А5М» в 2024 году, а следующую партию получат в 2025-м.