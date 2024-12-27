Россиянам назвали главные тренды в одежде на 2025 год

Стилист Светлана Белякова: минимализм и многослойность будут в моде в 2025 году

Российская стилистка Светлана Белякова назвала главные тренды в одежде на 2025 год. Ее комментарий публикует портал РИАМО.

По словам эксперта, в моде окажутся неординарные изделия, в то же время ориентированные на комфорт. При этом актуальными также останутся многослойность и минималистичные предметы гардероба. Однако последние должны быть изготовлены из высококачественных и натуральных материалов.

«Также на волне популярности будет интегрирование элементов спортивного стиля в повседневность и фокус на создании уникального образа, подчеркивающего индивидуальность», — добавила специалистка.

Ранее в декабре стилист Сергей Ивонин перечислил россиянкам модные прически на 2025 год.