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17:23, 27 декабря 2024Ценности

Россиянам назвали главные тренды в одежде на 2025 год

Стилист Светлана Белякова: минимализм и многослойность будут в моде в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Российская стилистка Светлана Белякова назвала главные тренды в одежде на 2025 год. Ее комментарий публикует портал РИАМО.

По словам эксперта, в моде окажутся неординарные изделия, в то же время ориентированные на комфорт. При этом актуальными также останутся многослойность и минималистичные предметы гардероба. Однако последние должны быть изготовлены из высококачественных и натуральных материалов.

«Также на волне популярности будет интегрирование элементов спортивного стиля в повседневность и фокус на создании уникального образа, подчеркивающего индивидуальность», — добавила специалистка.

Ранее в декабре стилист Сергей Ивонин перечислил россиянкам модные прически на 2025 год.

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