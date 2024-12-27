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12:03, 27 декабря 2024Экономика

Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

Компании решили бороться с нехваткой кадров открытием филиалов в регионах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Компании из России стали чаще открывать филиалы в регионах страны. Так они пытаются решить вопрос нехватки кадров в больших городах, пишут «Известия» со ссылкой на одноименный телеканал.

Чаще всего новые подразделения появлялись на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири, отмечает издание. К выходу в эти регионы компании стимулируют разные субсидии и льготы, в том числе от местных властей.

Еще одним плюсом филиалов является создание условий для удаленной работы сотрудников. Грамотный подход к этому вопросу даже позволит компаниям сэкономить на региональных кадрах, поскольку в крупных городах им приходится платить более высокие зарплаты и больше тратить на содержание офиса. По мнению аналитиков, такой подход должен быть эффективен в борьбе с кадрами, однако низкий уровень безработицы в стране может серьезно осложнить ситуацию.

Ранее аналитики назвали главные тренды российского рынка труда в наступающем году. Помимо дефицита кадров, среди них они выделили гонку зарплат и внедрение HR-автоматизации. Ограниченные трудовые ресурсы эксперты считают новой реальностью, с которой бизнесу придется мириться в 2025 году.

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