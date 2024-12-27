Рябков рассказал о шагах России по возможному возобновлению ядерных испытаний

Рябков: в возобновлении ядерных испытаний Россия рассматривает весь набор шагов

В части возможного возобновления ядерных испытаний Россия рассматривает весь набор шагов. Об этом рассказал замглавы МИД России в блицинтервью «Коммерсанту» («Ъ»).

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что международная обстановка сейчас крайне сложная, а политика Вашингтона предельно враждебна по отношению к Москве.

«Опциональность наших действий в интересах обеспечения безопасности и комплекс возможных мер, мероприятий, которые должны это материально реализовать, ну и политически соответствующие сигналы посылать, помимо того, что профессионалы-практики рассматривают, вот этот комплекс не содержит никаких исключений», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний. По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США. Дипломат подчеркнул, что ситуация достаточно сложная и постоянной рассматривается во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах.