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23:33, 27 декабря 2024Мир

Шольц вновь отверг поставку ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Шольц обвинил Мерца в опасном курсе по поставкам ракет Taurus Киеву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отверг поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, а также обвинил кандидата в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в опасном курсе в данном вопросе. Он высказался об этом в интервью новостному порталу t-online.

«Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — объяснил Шольц.

Как напомнил канцлер Германии, лидер оппозиции сначала хотел поставить Киеву Taurus, затем, перед выборами на востоке ФРГ, внезапно счел поставку уже ненужной, а в октябре в бундестаге «сформулировал своего рода ультиматум о поставках». Шольц раскритиковал Мерца и назвал подобный подход опасным зигзагообразным курсом.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль упрекнул Мерца в непостоянстве позиции по поставкам немецких крылатых ракет Taurus Украине.

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