Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 27 декабря 2024Экономика

Экономист объяснил скачок курса доллара

Экономист Беляев объяснил скачок курса доллара коррекционной пружиной
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Резкий скачок курса доллара обусловлен коррекцией после нескольких дней укрепления рубля до 99, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Причины изменений на валютном рынке он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В пятницу, 27 декабря, в ходе торгов на рынке Форекс и межбанковском рынке курс доллара по отношению к рублю взлетел более чем на пять процентов, до 106.

«Во-первых, у нас, к сожалению, курс сейчас рассчитывается фактически вручную Центральным Банком и фактически по его усмотрению на основе внебиржевых торгов и еще какой-то дополнительной информации. У меня было очень сильное впечатление, что ЦБ таким образом получил возможность манипулировать курсом. Это было заметно, потому что никаких экономических условий и обстоятельств для того, чтобы он прыгал вверх-вниз в последние две недели на рубль-полтора, не было», — высказался экономист.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
13 декабря 2024

По его словам, регулятор сначала ослаблял рубль из своих соображений, но потом стал укреплять национальную валюту при отсутствии на то особых оснований.

«Он, судя по всему, доллар по отношению к рублю занизил глубоко, и потом коррекционная пружина сработала в обратном направлении, потому что все-таки есть объективные факторы, которые устанавливают тот курс, который должен быть, и они стали выдавливать доллар на те позиции, которые по отношению к рублю он должен был занимать, и выдавили его на 107. Это мы увидели после нескольких дней укрепления до 99 рублей с чем-то вручную, и вот пошла коррекция. Плюс еще сработал предновогодний ажиотажный спрос», — пояснил эксперт.

Ранее Центробанк сообщил, что изменил схему расчетов официального курса валют. Теперь для каждой валютной пары будут учитываться внебиржевые сделки, даже для тех, что торгуются на Мосбирже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      «Пари Нижний Новгород» сделал заявление на фоне отстранения игроков за договорные матчи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше