Экономист объяснил скачок курса доллара

Экономист Беляев объяснил скачок курса доллара коррекционной пружиной

Резкий скачок курса доллара обусловлен коррекцией после нескольких дней укрепления рубля до 99, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Причины изменений на валютном рынке он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В пятницу, 27 декабря, в ходе торгов на рынке Форекс и межбанковском рынке курс доллара по отношению к рублю взлетел более чем на пять процентов, до 106.

«Во-первых, у нас, к сожалению, курс сейчас рассчитывается фактически вручную Центральным Банком и фактически по его усмотрению на основе внебиржевых торгов и еще какой-то дополнительной информации. У меня было очень сильное впечатление, что ЦБ таким образом получил возможность манипулировать курсом. Это было заметно, потому что никаких экономических условий и обстоятельств для того, чтобы он прыгал вверх-вниз в последние две недели на рубль-полтора, не было», — высказался экономист.

По его словам, регулятор сначала ослаблял рубль из своих соображений, но потом стал укреплять национальную валюту при отсутствии на то особых оснований.

«Он, судя по всему, доллар по отношению к рублю занизил глубоко, и потом коррекционная пружина сработала в обратном направлении, потому что все-таки есть объективные факторы, которые устанавливают тот курс, который должен быть, и они стали выдавливать доллар на те позиции, которые по отношению к рублю он должен был занимать, и выдавили его на 107. Это мы увидели после нескольких дней укрепления до 99 рублей с чем-то вручную, и вот пошла коррекция. Плюс еще сработал предновогодний ажиотажный спрос», — пояснил эксперт.

Ранее Центробанк сообщил, что изменил схему расчетов официального курса валют. Теперь для каждой валютной пары будут учитываться внебиржевые сделки, даже для тех, что торгуются на Мосбирже.

